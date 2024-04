Infortunio Thiaw, è corsa contro il tempo: cosa filtra verso Milan Roma di giovedì, andata dei quarti di Europa League

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di Malick Thiaw, che ieri si è allenato a parte per la fascite plantare che lo disturba da qualche giorno.

Il problema non è di semplice soluzione: sicuramente il difensore rossonero non sarà titolare giovedì sera, difficile sia a disposizione per l’andata dei quarti di finale.