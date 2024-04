Infortunio Szczesny: le condizioni del portiere verso il Milan, ecco cosa filtra

Wojciech Szczesny è rimasto a riposo dopo l’infortunio al naso e l’operazione. Le condizioni del portiere verso il Milan

Come rivelato da Sky Sport, la Juve punta ad avere Wojciech Szczesny a disposizione per la gara contro il Milan. Se il numero 1 bianconero dovesse recuperare per il match contro i rossoneri, indosserebbe una maschera protettiva al naso.

Szczesny è stato operato, sabato sera, per ridurre la doppia frattura alle ossa nasali rimediata nel derby. Il polacco, in ogni caso, salterà la gara contro il Cagliari. Anche nella semifinale contro la Lazio, Szczesny potrà stare riposo visto che giocherà Mattia Perin, portiere di Coppa Italia. Per il match del 23 aprile, però, il numero 1 della Juve potrebbe provare ad essere a disposizione per la panchina, ma si saprà qualcosa in più nei prossimi giorni.