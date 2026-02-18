News
Infortunio Santiago Gimenez, luce in fondo al tunnel: data cerchiata in rosso, c’è quella partita ne mirino
Infortunio Santiago Gimenez, il messicano ha messo nel mirino la gara contro il Napoli: rintro sempre più vicino
Il calvario di Santiago Gimenez sta finalmente per giungere al termine. Dopo una stagione segnata da un fastidioso infortunio alla caviglia destra, culminato con l’intervento di pulizia artroscopica dello scorso 18 dicembre ad Amsterdam, il “Bebote” vede il campo. A confermare il clima di grande ottimismo a Milanello sono state le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro il Como.
Infortunio Santiago Gimenez: tabella di marcia per il rientro
Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il percorso di recupero del messicano è ormai nelle fasi finali, ma la prudenza resta la parola d’ordine:
- Il Verdetto di Allegri: “Gimenez sta molto meglio, tra un mesetto potrebbe tornare in gruppo”, ha dichiarato il tecnico, ribadendo poi con un sorriso che l’attaccante sarà a disposizione “al più presto”.
- Obiettivo Napoli: L’iter riabilitativo prevede il rientro in gruppo verso metà marzo. È però improbabile un impiego immediato contro il Torino (22 marzo). Il vero cerchio rosso sul calendario è fissato per il weekend del 4 aprile, in occasione della delicatissima trasferta del “Maradona” contro il Napoli.
- Riconoscenza e Riscatto: Gimenez sente il peso dell’investimento da 30 milioni fatto dal Milan e vuole ripagare la fiducia di un club che lo ha protetto nonostante un avvio difficile, segnato dall’unico gol stagionale siglato il 23 settembre in Coppa Italia contro il Lecce.
Asset e mercato
Il recupero di Santi non è solo una questione tecnica per Allegri, che ritroverebbe una freccia fondamentale per il 4-3-3, ma anche economica. Il giocatore ha bisogno di minuti per blindare la convocazione al Mondiale 2026 con il Messico e per rilanciare il suo valore in ottica mercato, dove il club intende tutelare un investimento così importante.
