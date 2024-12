Infortunio Pulisic, sensazioni negative sull’esterno! Notizia che spiazza i tifosi, ecco cosa filtra

Infortunio Pulisic, sensazioni molto negative sull’esterno americano: può saltare anche il Verona oltre a Stella Rossa e Genoa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è apprensione per le condizioni di Christian Pulisic, uscito sul finire del primo tempo contro l’Atalanta per un problema al polpaccio.

Le sensazioni a caldo non permettono di escludere che sia presente un piccolo problema muscolare. In questo caso lo stop sarebbe di almeno un paio di settimane e l’americano non salterebbe solo i match contro Stella Rossa e Genoa, ma anche il successivo a Verona. Una brutta tegola per Fonseca.