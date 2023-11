Novità importanti sull’infortunio rimediato da Christian Pulisic nel corso di Milan-PSG: ecco le sue condizioni in vista del Lecce

L’infortunio rimediato da Christian Pulisic in Milan-PSG non è così grave. Sospiro di sollievo per i rossoneri: la risonanza magnetica ha escluso lesioni muscolari ai flessori della coscia sinistra, si tratta di una semplice contrattura.

Tuttavia, come fa sapere Gianluca Di Marzio, lo statunitense sarà sicuramente assente per la prossima gara di campionato contro il Lecce. Salterà anche gli impegni con la nazionale degli USA e sarà pronto per tornare a disposizione di Pioli dopo la sosta, contro la Fiorentina.