Infortunio Pobega, è l’unica pedina mancante per Pioli: le condizioni e cosa filtra sul recupero ULTIME

Infortunio Pobega, è l’unica pedina mancante per Pioli: le condizioni e cosa filtra sul recupero. Le ULTIME da Milanello

Pioli può sorridere: a Milanello, sono disponibili quasi tutti i rossoneri. Manca solamente Pobega alle prese con la lesione tendinea del retto femorale.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, non ci sono grandi novità sulle condizioni del centrocampista rossonero con il suo rientro che è previsto ad aprile 2024. A quel punto allora Pioli potrà dire di avere tutti a disposizione, in un finale di stagione importantissimo tra campionato ed Europa League.