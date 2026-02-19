Connect with us

News

Infortunio Pavlovic, esami in corso a Milanello: cosa filtra sulle condizioni del serbo

Published

58 minuti ago

on

By

Pavlovic

Infortunio Pavlovic, sono in corso a Milanello gli esami sul difensore serbo, uscito malconcio dalla sfida di ieri sera contro il Como

Non c’è pace per la difesa del Milan. Dopo la beffa del pareggio col Como e la squalifica di Allegri, arrivano notizie preoccupanti dall’infermeria. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Milanello, le condizioni di Strahinja Pavlovic sono sotto stretta osservazione e “non sono affatto da sottovalutare”.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Infortunio Pavlovic: ansia per il gigante serbo

Il centrale, protagonista di una prova di grande fisicità contro il Como, sta pagando il prezzo di una partita estremamente combattuta:

  • La Dinamica: Pavlovic ha subito diversi colpi duri durante il match, tra cui un pestone violentissimo sul piede da parte di un avversario. La gravità della situazione era parsa chiara già ieri sera, quando l’ex Salisburgo ha lasciato San Siro indossando un gambaletto protettivo a scopo precauzionale.
  • Esami Clinici: In questi minuti il difensore si sta sottoponendo a esami strumentali per escludere fratture o lesioni ai legamenti della caviglia. La speranza dello staff medico è che si tratti solo di una forte contusione ossea, ma il rischio di uno stop prolungato è concreto.
  • Emergenza Parma: Con la gara di domenica alle porte, l’assenza di Pavlovic complicherebbe i piani di Landucci (che sostituirà lo squalificato Allegri). In preallarme ci sono Gabbia, pronto a riprendersi il posto da titolare, e il giovane De Winter.
Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan49 minuti ago

Calciomercato Milan LIVE: ufficiale il riscatto di Pobega da parte del Bologna

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

4d287408 8f11 48f5 9e29 707b49a9648a 4d287408 8f11 48f5 9e29 707b49a9648a
News19 ore ago

Gattuso dal Milan alla Svizzera: il retroscena di Degennaro nella puntata odierna di “Italiani all’estero” -VIDEO

Gattuso dal Milan alla Svizzera rivive nel racconto inedito di Marco Degennaro, che svela come l’attuale CT dell’Italia sia approdato...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×