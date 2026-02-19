News
Infortunio Pavlovic, esami in corso a Milanello: cosa filtra sulle condizioni del serbo
Infortunio Pavlovic, sono in corso a Milanello gli esami sul difensore serbo, uscito malconcio dalla sfida di ieri sera contro il Como
Non c’è pace per la difesa del Milan. Dopo la beffa del pareggio col Como e la squalifica di Allegri, arrivano notizie preoccupanti dall’infermeria. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Milanello, le condizioni di Strahinja Pavlovic sono sotto stretta osservazione e “non sono affatto da sottovalutare”.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
Infortunio Pavlovic: ansia per il gigante serbo
Il centrale, protagonista di una prova di grande fisicità contro il Como, sta pagando il prezzo di una partita estremamente combattuta:
- La Dinamica: Pavlovic ha subito diversi colpi duri durante il match, tra cui un pestone violentissimo sul piede da parte di un avversario. La gravità della situazione era parsa chiara già ieri sera, quando l’ex Salisburgo ha lasciato San Siro indossando un gambaletto protettivo a scopo precauzionale.
- Esami Clinici: In questi minuti il difensore si sta sottoponendo a esami strumentali per escludere fratture o lesioni ai legamenti della caviglia. La speranza dello staff medico è che si tratti solo di una forte contusione ossea, ma il rischio di uno stop prolungato è concreto.
- Emergenza Parma: Con la gara di domenica alle porte, l’assenza di Pavlovic complicherebbe i piani di Landucci (che sostituirà lo squalificato Allegri). In preallarme ci sono Gabbia, pronto a riprendersi il posto da titolare, e il giovane De Winter.