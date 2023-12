Infortunio Okafor, sono stati fissati i tempi di recupero dell’attaccante svizzero dopo lo stop col Monza: ecco quando rientra

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan sono stati stabiliti i tempi di recupero di Noah Okafor, fermatosi per una lesione del semimembranoso nella gara contro il Monza.

Se non ci saranno intoppi, lo svizzero tornerà in campo a fine gennaio.