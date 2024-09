Infortunio Morata, piano CONFERMATO! SPRINT a Milanello e MESSAGGIO a Fonseca: ecco quando TORNA

Infortunio Morata, piano confermato: l’attaccante spagnolo andrà in panchina contro il Venezia. Tutti i dettagli

Come riferito dal Corriere dello Sport, procede a grandi passi il recupero in casa Milan di Alvaro Morata dopo l’infortunio muscolare patito contro il Torino nella prima giornata di campionato.

Lo spagnolo sta sprintando a Milanello allenandosi anche in questi giorni nonostante il riposo concesso da Paulo Fonseca e il ritrovo previsto per lunedì. Il piano è chiaro: panchina con il Venezia, rodaggio con il Liverpool in Champions League e titolare nel derby del 22 settembre contro l’Inter.