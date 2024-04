Infortunio Mancini: il difensore in dubbio per Milan Roma, le condizioni del giallorosso

In vista di Milan Roma di Europa League in dubbio la presenza di Mancini per un infortunio nel derby, le condizioni

Giovedì sera la Roma affronterà il Milan in Europa League, emergono importanti novità dall’allenamento dei giallorossi:

come riportato da Sky Sport, Mancini a causa di un leggero infortunio per affaticamento durante il derby contro la Lazio ha svolto oggi una seduta differenziata. Non dovrebbe esserci nessun dubbio però sulla sua presenza contro i rossoneri: domani è pronto a tornare in gruppo e partire poi titolare giovedì.