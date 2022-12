Infortunio Maignan: il Milan anticipa l’arrivo di Sportiello?

Domani al rientro a Milano Maignan farà nuovi test se gli esami daranno esiti negativi il Milan potrebbe anticipare l’arrivo di Sportiello

Domani mattina al rientro a Milano Maignan farà nuovi esami strumentali per verificare lo stato del polpaccio.

Come riportato da Peppe di Stefano, inviato Sky Sport, da lì il Milan potrebbe percorrere due tipi di strade: se gli esami daranno esiti positivi con un ritorno in campo non con la Salernitana ma con la Roma non si farà nulla ma in caso i tempi di recupero devessero prolungarsi ancora il club potrebbe anticipare l’arrivo di Sportiello, previsto inizialmente per giugno