Infortunio Leao, oggi giornata decisiva: cosa filtra sul portoghese

Infortunio Leao, oggi giornata decisiva per l’esterno portoghese del Milan: c’è la strategia tra Atalanta e Newcastle

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, oggi in casa Milan sarà la giornata decisiva per capire l’evoluzione delle condizioni di Rafael Leao.

L’esterno portoghese è clinicamente guarito e ha già cominciato la riatletizzazione a Milanello: se nell’allenamento di oggi l’ex Lille confermerà i progressi degli ultimi due allenamenti Pioli porterà in panchina a Bergamo con l’intento di fargli giocare uno spezzone per poi ripresentarlo dal primo minuto contro il Newcastle in Champions League.