Infortunio Kjaer, Milan in ansia: non è allarme ma… Le ultimissime sul difensore che si è fermato con la propria nazionale

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulle condizioni di Simon Kjaer, che si è fermato nell’ultima partita giocata con la sua Danimarca.

Il difensore ha già svolto gli esami del caso: escluse lesioni, solo un problema muscolare dopo l’uscita contro la Svizzera. Pertanto non è certo un allarme vero e proprio, ma in casa rossonera tengono le antenne dritte in vista della prossima trasferta a Firenze.