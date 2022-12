Infortunio Ibrahimovic: le ultime sulle condizioni dello svedese

Anche Zlatan Ibrahimovic si è unito alla resto della squadra nel ritiro di Dubai. Ecco le ultime sulle condizioni dello svedese

come riferisce stamattina Tuttopsort, l’attaccante rossonero sta entrando nella parte finale della fase fisioterapica con l’obiettivo di essere inserito in lista Champions e tornare in campo ai primi di febbraio.