Zlatan Ibrahimovic si era infortunato in nazionale: il Milan lo perde di nuovo. E il futuro ora è sempre più in bilico

Neanche il tempo di riprendere il ritmo, che Zlatan Ibrahimovic si è fermato ancora. L’attaccante rossonero domenica non sarà al Maradona, ma il guaio è che l’assenza può allungarsi ben oltre il Napoli: si parla di uno stop di almeno un paio di settimane.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli esami strumentali a cui si è sottoposto in Italia hanno evidenziato il guaio muscolare e con il contratto in scadenza a giugno il suo futuro è in bilico.