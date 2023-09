Infortunio Giroud, sospiro di sollievo: il Milan lo aspetta per questa partita. Le ultime notizie sul francese

Intervenuto in collegamento su Sky Sport, Manuele Baiocchini ha fornito ulteriori aggiornamenti circa le condizioni di Olivier Giroud.

Le sue parole sull’attaccante del Milan: «Esito degli esami ok per Giroud che ha comunicato da poco al Milan il suo ritorno a Milano. Da martedì si allenerà a Milanello con il resto della squadra. Non sappiamo ancora se subito in gruppo o parzialmente ma nel derby ci sarà sicuramente»