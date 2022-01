Infortunio Chiesa: costretto al cambio in Roma Juve! Le sue condizioni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Chiesa: costretto al cambio in Roma Juve! Ecco le condizioni dell’attaccante dopo il match dell’Olimpico

Tegola per la Juve nel match contro la Roma. Al 30′, Federico Chiesa ha lasciato il terreno di gioco per un infortunio al ginocchio, in seguito ad un contrasto con Smalling in cui ha avuto la peggio.

Dopo aver cercato di stringere i denti, il classe ’97 si è accasciato a terra ed è stato costretto al cambio. Landucci ha schierato Kulusevski al suo posto: previsti aggiornamenti nelle prossime ore in vista della Supercoppa di mercoledì con l’Inter e della sfida di campionato contro il Milan tra due giornate