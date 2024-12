Infortunio Bennacer, grossi passi avanti dell’algerino! Il retroscena da Milanello fa impazzire i tifosi

Infortunio Bennacer, il centrocampista algerino ha fatto grossi passi avanti: ieri a Milanello anche nel giorno libero concesso da Fonseca

In casa Milan la giornata di ieri non è stata solo quella dell’importante messaggio lanciato da Theo Hernandez, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

A Milanello, però, ieri non si è visto solo il laterale francese. Anche Ismael Bennacer e qualche altro compagno si sono allenati nonostante la giornata libera. Il centrocampista algerino non gioca con il Milan dalla prima giornata di campionato contro il Torino. Eravamo ancora a metà agosto e le voci di una sua partenza prima della fine del mercato si moltiplicavano. Bennacer è invece rimasto, ma a inizio settembre un brutto infortunio l’ha tenuto fuori dai giochi per quasi quattro mesi. Adesso Isma è tornato ad allenarsi con i compagni, ma gli servirà tempo per riacquistare la forma necessaria a giocarsi una maglia in mediana. Che sia un obiettivo di Bennacer lo dimostra la sua voglia di campo. Ieri Milanello, un domani San Siro.