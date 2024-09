Infortunio Abraham, l’inglese SCHIETTO: «Il Milan mi servirà per DIMOSTRARE al mondo del calcio che…». E fa una PROMESSA ai rossoneri

In conferenza stampa Abraham è tornato sul lungo infortunio patito alla Roma facendo una promessa al Milan.

RITORNO DALL’INFORTUNIO – «Nella vita succedono tante cose, a Roma è andato tutto bene il primo anno, un pò meno nel secondo. L’infortunio si è trascinato per un pò di tempo. Questa è la mia grande possibilità per far vedere che sono tornato. Può essere un anno o dieci ma il mio focus è vincere con il Milan»

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ABRAHAM