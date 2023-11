Infortuni Milan, si apre il dossier: tre le opzioni sul tavolo. Cosa può succedere

Infortuni Milan, il club rossonero pronto ad aprire il dossier con Stefano Pioli e il suo staff: tre opzioni sul tavolo

Come riportato da Tuttosport, il Milan è pronto ad aprire il famoso dossier infortuni. Nei prossimi giorni andrà in scena un confronto tra i vertici societari e Stefano Pioli con il suo staff per cercare di risolvere una situazione che si è fatta decisamente pesante.

Sono tre le opzioni sul tavolo: una è relativa al miglioramento della preparazione atletica e della prevenzione dei calciatori prima e dopo l’infortunio; un’altra è relativa alla possibilità di un’imposizione da parte del club di cambiare completamente metodologia di lavoro (e in questo caso si entrerebbe in un aspetto delicato visto che Pioli si fida completamente dei suoi collaboratori); infine il terzo prevedrebbe l’ingresso nel club di nuove figure che possano implementare, migliorandolo, il comparto atletico. Il Milan vuole cambiare pagina.