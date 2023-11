Infortunati Milan: il punto dall’infermeria su chi non è partito per Lecce

Infortunati Milan: il punto dall’infermeria rossonera sui calciatori che per problemi fisici non sono partiti per Lecce

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulle condizioni di quei calciatori del Milan che ieri non sono partiti per la trasferta in casa del Lecce.

Tra questi ci sono Kjaer che non ha ancora recuperato, Pellegrino e Kalulu destinato ad un lungo stop. Loftus-Cheek è guarito e la partita col PSG l’ha dimostrato, anche se tornando da un’infortunio come il suo sarebbe stato opportuno non forzare troppo la mano. Ma Pioli ha necessità di schierarlo e lo farà.