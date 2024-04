Infortunati Milan: la delusione più grande della stagione rossonera, la RIVELAZIONE di Scaroni

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto sul palco dell’evento organizzato da Il Foglio a San Siro. Il pensiero sui troppi infortunati

La grande delusione della stagione del Milan oltre gli zero titoli sono i troppi infortunati. Il pensiero di Scaroni a riguardo:

DELUSIONE – «Non è che mi hanno deluso, ogni tanto in tribuna dietro di me trovavo la difesa del Milan. Tomori, Thiaw, Kalulu: tutti infortunati e pensavo alla difesa lì con me anziché in campo. Non è solo questo, ma è stato un ingrediente negativo della stagione»

L’INTERVISTA INTEGRALE DI SCARONI