Infortunati Milan: le ultime su Castillejo, Romagnoli e Messias

A Milanello è in corso la sessione pomeridiana di allenamento in vista della prossima gara. Le ultime su Romagnoli, Castillejo e Messias

A Milanello è in corso la sessione pomeridiana di allenamento in vista della prossima gara di campionato contro la Fiorentina valida per la tredicesima giornata di Serie A.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Romagnoli e Castillejo hanno svolto un lavoro personalizzato mentre Messias ha lavorato in gruppo con il resto della squadra.