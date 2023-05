Infortunate Milan Femminile: le condizioni di Nouwen e Babb

Nel pareggio di ieri contro la Fiorentina, il Milan Femminile ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Nouwen e Babb

Nel pareggio di ieri contro la Fiorentina, il Milan Femminile ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Nouwen e Babb:

la prima non ha nemmeno preso parte alla partita per un problema al ginocchio, la seconda invece ha lasciato il campo di gioco a Giuliani dopo un duro scontro di gioco. Come raccolto dalla nostra redazione trasportata subito in ospedale, Selena è stata dimessa in serata dopo che i primi accertamenti hanno dato esito negativo. Ora osserverà un periodo di riposo e nei prossimi giorni sarà sottoposta a ulteriori esami