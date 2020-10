Infinito Ibrahimovic: decide il derby come 10 anni fa e porta il Milan in vetta

Zlatan Ibrahimovic è infinito: a testimoniarlo è la doppietta realizzata questa sera a San Siro nel derby, come 10 anni fa

Infinito Zlatan: Ibrahimovic questa sera, oltre ad essere diventato il giocatore più “anziano” di sempre a segnare in un derby, è riuscito a tingere nuovamente la “stracittadina” a tinte rossonere. L’ultima volta “in casa” dell’Inter era datata dieci anni fa, all’epoca terminò 0-1, chi la decise: Ibra.

La doppietta messa a segno questa sera non solo permette a Pioli di battere per la prima volta Antonio Conte ma riesce anche a spingere il Milan da solo in vetta alla classifica eguagliando quel record, quattro vittorie in quattro partite, che non avveniva dall’epoca di Fabio Capello allenatore.