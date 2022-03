Infermeria Cagliari: le ultime alla vigilia del Milan

Le ultime dall’infermeria del Cagliari, alla vigilia del match delicato e ostico di domani contro il Milan

Il Cagliari prosegue la sua preparazione in vista del match contro il Milan di Stefano Pioli. La partita dell’Unipol Domus non sarà semplice ma ai rossoblù occorre racimolare quanti più punti possibili per la salvezza.

Walter Mazzarri ha parlato della situazione infermeria. Marko Rog e Sebastian Walukiewicz si sono allenati parzialmente con il resto del gruppo. Per Nahitan Nandez c’è una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Luca Gagliano si è rimediato un affaticamento alla coscia sinistra e svolge lavori personalizzati. Prosegue invece la tabella di recupero del centrocampista Kevin Strootman.