Romero Milan, DEFINITO il futuro dell’argentino: succederà questo nelle prossime settimane

Romero Milan, DEFINITO il futuro dell’argentino che ha giocato in prestito all’Almeria: succederà questo nelle prossime settimane

L’edizione odierna del Corriere dello Sport è tornato a parlare anche del futuro di Luka Romero, giovanissimo trequartista di proprietà del Milan che in questa seconda parte di stagione ha giocato in prestito all’Almeria.

L’argentino è destinato ora a rientrare alla base in attesa che venga definito il suo futuro. Sicuramente non continuerà la sua avventura in Spagna, ma la sua posizione in rossonero resta in bilico e molto dipenderà dai piani di Fonseca.