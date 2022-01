Infantino: «Mondiale biennale è economicamente positivo per tutti»

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1. Le sue parole sul Mondiale

MONDIALE BIENNALE – «Vorrei chiarire una cosa, è una proposta della FIFA. E’ stato richiesto da 166 paesi di fare uno studio sulla fattibilità di possibilità a riguardo. Abbiamo fatto uno studio molto serio. Dal punto di vista sportivo funzionerebbe, ci sarebbero meno partite delle Nazionali ma più quelle di impatto come quelle del Mondiale. Molti paesi del Mondo non hanno la fortuna di partecipare perché solo 32 partecipano. Dal punto di vista economico è positivo per tutti. La parte più importante è che può essere un progetto di protezione dei campionati Nazionali e per i calciatori stessi essendoci meno soste per la andare con la propria selezione».