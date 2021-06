Incontro Ramadani Milan: due nomi proposti dall’agente

Incontro Ramadani Milan in via Aldo Rossi: al centro della discussione due giocatori assistiti dall’agente

Secondo quanto appreso dall’esperto di calciomercato Daniele Longo, sarebbe in corso un incontro a casa Milan tra Ramadani e la dirigenza rossonera. Sul piatto il futuro di Maksimovic e quello di Under, due profili che piacciono ai piani alti di via Aldo Rossi.

Per il difensore si potrebbe trattare di un arrivo a parametro zero essendo in scadenza di contratto, per il fantasista turco c’è invece la concreta possibilità di un prestito dalla Roma dopo la deludente esperienza al Leicester.