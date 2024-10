Inchiesta Ultras Milan, conferme dopo l’interrogatorio di Calabria: ecco il contenuto della deposizione

Inchiesta Ultras Milan, arrivano conferme sul contenuto della deposizione ai PM di Davide Calabria: la ricostruzione

Come riferito da Repubblica, sono emerse conferme importanti sul contenuto dell’interrogatorio di Davide Calabria, capitano rossonero, ai PM nell’ambito dell’inchiesta sugli Ultras.

Milan, Davide Calabria sentito come testimone nell’inchiesta sugli ultrà Nel febbraio 2023 il capitano rossonero avrebbe incontrato Lucci in un bar. Calabria avrebbe risposto di aver parlato con Lucci “dei problemi della squadra, di spogliatoio e di rendimento”. Non ci sarebbe dunque stata nessuna pressione per quanto riguarda i biglietti.