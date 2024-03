Inchiesta Milan, Palmeri punzecchia i rossoneri: «Le speculazioni su Zhang hanno un chiaro intento rispetto ai problemi di Cardinale. A qualcuno fa comodo questa cosa»

Inchiesta Milan, Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha commentato le voci su Zhang punzecchiando il club rossonero

Dalle colonne di FcInter1908.it, Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha parlato così dell’indagine sul Milan e delle voci sulle difficoltà economiche di Zhang:

PAROLE – «Mancano 57 giorni alla scadenza del prestito che si deve onorare nei confronti d Oaktree. E con questo finiscono le certezze su cosa si sa del futuro dell’Inter e di Steven Zhang. Che non è certamente un bene, ma è anche meglio di varie ricostruzioni giornalistiche. Da mesi, per non dire da almeno un anno, si sono sprecate su vari media le tesi su cosa stava succedendo o sarebbe successo all’Inter. Con una sequela di dettagli e possibilità talmente specifici da fare pensare che avessero avuto accesso al whatsapp di Steven Zhang. Un po’ come quando sulle tv locali si ascolta con dovizia di particolari la tesi di un sedicente numerologo che ti spiega come sia assolutamente certo il perché un tal numero uscirà sulla ruota di Cagliari, e se ti sintonizzerai regolarmente sulla stessa frequenza non potrai che realizzare che la volta dopo ti spiegherà perché sarà stato assolutamente logico che un altro numero diverso da quello che aveva indicato lui fosse estratto sulla medesima ruota del lotto. Nel frattempo, con una strabiliante contemporaneità di di tempistica le speculazioni su cosa succederà hanno permesso ad esempio di distogliere completamente l’attenzione sulla indagine nei confronti della proprietà del Milan, ed è un dettaglio di cui certamente qualcuno non può che rallegrarsi, nemmeno casualmente considerando quanto attivamente si possa essere attivato per spostare l’attenzione dai probliemi del Milan al futuro dell’Inter».