Inchiesta Milan, Furlani sereno: «La temiamo zero, Cardinale è il proprietario del club. Abbiamo un unico desiderio»

Inchiesta Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, ha mostrato totale serenità dopo gli ultimi avvenimenti: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha parlato anche dell’inchiesta giudiziaria sulla proprietà del club rossonero:

INCHIESTA «La temiamo zero, il proprietario del Milan è RedBird dall’agosto del 2022. Elliott ha concesso un vendor loan che è uno dei tanti modi possibili per concludere un’operazione di questa portata. Non c’è niente di nascosto, è tutto molto trasparente, i fatti sono facilmente verificabili. Giusto che le autorità facciano il loro dovere, rimaniamo pienamente collaborativi. L’unico desiderio è che si faccia in fretta, nell’aria è inevitabile un po’ di fastidio».

LE PAROLE DI FURLANI ALLA GAZZETTA DELLO SPORT