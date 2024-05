Conte Milan, Impallomeni SVELA: «E’ vicinissimo a questo club, ma c’è una clausola». Le parole dell’ex calciatore e giornalista

Stefano Impallomeni ha detto ai microfoni di TMW che Antonio Conte sarebbe vicinissimo alla panchina del Napoli. Ecco le parole dell’ex calciatore sul tecnico che piace anche al Milan:

PAROLE – «Si parla di sei milioni più tre di bonus legati allo Scudetto. E mi pare che ci sia una clausola al contrario per rompere con Conte in caso di mancati obiettivi la prima stagione. La mossa del presidente è intelligente. Conte impedisce l’esodo dei giocatori più rappresentativi, se i calciatori sanno che arriva uno come lui restano. L’altro punto è che il sacrificio eccellente è Osimhen per una cifra superiore ai 100 mln. E poi ADL ha sempre detto che il Napoli ha le risorse economiche per essere ancora protagonista, anche senza Europa. Conte ti mette a posto poi la cultura del lavoro che è venuta meno con l’addio di Conte. Arriva uno che vuole vincere e rilanciare il Napoli. Se dovesse accettare, vuol dire che in questa squadra vede qualcosa di molto positivo. Quindi io non rivoluzionerei».