L’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni parla così del prossimo match tra Napoli e Milan. Le sue parole a Tuttomercatoweb.

INFORTUNIO OSIMHEN – «È un’assenza importante perché arriva in un momento importante, soprattutto in chiave Champions. Cambia poco per questa sfida di campionato però, perché ha recuperato Raspadori e ha Simeone, che ha una presenza fisica importante. È un gruppo che si carica di più poi in queste circostanze»

MILAN – «Il Milan ha diversi problemi e dipende da che Milan sarà. Oggi fa una fatica terribile a creare e segnare. Nella doppia sfida non so se l’assenza di Osimhen possa essere un peso, ma vedo il Napoli sempre favorito».