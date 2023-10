Impallomeni: «Milan? Ha troppi infortuni, questo può incidere»

Il giornalista Stefano Impallomeni si è espresso così in merito ai tanti infortuni che stanno subendo i calciatori del Milan

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato degli infortuni del Milan e delle chance Champions per Fiorentina e Lazio.

LAZIO E FIORENTINA DA CHAMPIONS? – «Perché no? E’ un campionato strano. In questo momento, il Milan ha troppi infortuni e questo può incidere. Sono aggredibili squadre come i rossoneri, il Napoli. Sarà una lotta serratissima dove le frizioni di spogliatoio, gli infortuni e tanti altri fattori incideranno».