Impallomeni: «Kessie all’Inter? Ecco cosa penso»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato il possibile arrivo di Kessie, ex Milan, all’Inter

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così del possibile arrivo dell’ex Milan Kessié all’Inter:

«Brozovic manca tanto all’Inter, è uno dei registi più forti in Europa. L’Inter paga l’esordio in campionato disastroso e la ritengo la più forte dopo il Napoli. Senza di lui e con Kessiè ti garantisci meno manovra ma più forza e gol. Correa-Depay invece non lo farei. Depay non è facilmente gestibile, non lo vedrei a fare la panchina. Vista la forza di Lautaro, che verrebbe a fare? A fare panchina all’Inter?».