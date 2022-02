ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha commentato il turno di Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

«Lo scorso anno il Milan a La Spezia buttò via la chance di rimanere a grandi livelli. La situazione si è capovolta con l’Inter rispetto a un anno fa, merito di Pioli che ha esaltato lo spirito di un gruppo che ha buoni elementi. Per me reggerà fino alla fine quest’anno»