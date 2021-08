Ilicic, Milan di fronte ad una cifra sulla quale ragionare

Ilicic-Milan, l’Atalanta apre alla cessione: non convocato per il West Ham mentre a Bergamo studiano un piano per arrivare all’accordo

Ilicic-Milan, l’Atalanta apre alla cessione: non convocato per il West Ham mentre a Bergamo studiano un piano per arrivare all’accordo. Gazzetta dello sport di questa mattina a pag. 34 fa il punto della situazione, parlando di un’apertura al prestito da parte di Percassi: “L’Atalanta apre al prestito e lo lascia a casa. Milan a lavoro”.

LE CIFRE- Secondo quanto riportato invece da Repubblica l’affare dovrebbe chiudersi per una cifra tra i 4 e i 6 milioni di euro. Come sopra riportato, lo sloveno non è stato convocato per l’amichevole di oggi dell’Atalanta contro il West Ham, sintomo che la sua cessione potrebbe ormai essere vicina.