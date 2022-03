Ilicic, incubo finito? Il giocatore è a Zingonia – FOTO

Josip Ilicic era presente a Zingonia per assistere alla rifinitura dei compagni dell’Atalanta in vista del match contro il Bayer Leverkusen

Josip Ilicic è tornato a Zingonia! Il calciatore sloveno era presente al centro di allenamento nerazzurro per assistere alla rifinitura dei compagni dell’Atalanta in vista del match contro il Bayer Leverkusen.

Una bella notizia per la squadra nerazzurra e in generale per tutti gli appassionati di calcio, visto che il giocatore sloveno mancava da un po’ di tempo da quelle parti a causa delle difficoltà personali che è tornato a vivere dopo il brutto periodo già trascorso subito dopo la pandemia.