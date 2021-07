Il Verona fa la spesa al Milan: due giocatori nel mirino

Hellas Verona guarda con attenzione al mercato in uscita in Casa Milan. La dirigenza scaligera infatti avrebbe mosso lo sguardo verso due esuberi di Stefano Pioli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Hellas Verona guarda con attenzione al mercato in uscita in Casa Milan. La dirigenza scaligera infatti avrebbe mosso lo sguardo verso due esuberi di Stefano Pioli: Mattia Caldara e Andrea Conti.

Sul centrale italiano c’è anche il Venezia, oggi in via Aldo Rossi, mentre per Conti è derby ligure con Genoa e Sampdoria pronti a darsi battaglia per accaparrarselo.