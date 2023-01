Il Tottenham di Antonio Conte, prossimo avversario del Milan in Champions League, è stato sconfitto oggi 0-2 dall’Aston Villa

Brutte notizie per il Tottenham di Antonio Conte. Il club inglese, prossimo avversario del Milan negli ottavi di finale di Champions League, è stato sconfitto oggi per 0-2 in casa dall’Aston Villa.

Un inizio di anno non semplice dunque per gli Spurs dopo il 2-2 in rimonta acciuffato sul campo del Brentford.