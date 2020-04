Il Tolosa come l’Utrecht: un altro ricorso contro la fine del campionato

La fine della Ligue 1 per esigenze sanitarie ha dato via ad uno strascico di polemiche. Il Tolosa farà ricorso alla giustizia sportiva

La fine della Ligue 1 per esigenze sanitarie ha dato via ad uno strascico di polemiche. Il Tolosa farà ricorso alla giustizia sportiva contro la decisione della federazione francese di congelare la classifica. Il club non accetterà la retrocessione e proverà a ribaltare il verdetto. Come era prevedibile, la conclusione anticipata dei campionati scontenta diverse squadre e potrebbe creare delle ingiustizie sportive.

In Olanda (Eredivisie conclusa anticipatamente) l’Utrecht ha già dichiarato che si opporrà alla federazione per tutelare la propria possibilità a qualificarsi in Europa League. In Italia si cercherà di evitare situazioni di questo tipo: le decisioni nel nostro paese potrebbero condizionare anche quelle di Spagna e Germania, mentre in Inghilterra la Premier League non dovrebbe subire stop.