Il Parma pone due condizioni per il riscatto di Conti

Andrea Conti sta vivendo un finale di stagione in prestito al Parma. I gialloblu hanno il diritto di riscatto, ma non l’obbligo. Tuttavia i ducali sembrano disposti ad acquistare il giocatore purché ci siano due condizioni.

La permanenza in Serie A è un requisito necessario per tenere il terzino in Emilia. Inoltre, il club gialloblu punta ad uno sconto sulla cifra pattuita con il Milan.