Il Milan ricorda la vittoria nella finale di Champions League del 2003 – VIDEO

Con un video apparso sui propri profili social, il Milan ha voluto celebrare la storica vittoria contro la Juventus nella finale di Champions League del 2003:

Manchester 2003: the mother of all games 🔴⚫️🏆

Il trionfo sulla Juve la spunta sulla rivincita sui Reds: è LA partita storica 🔴⚫️🏆#SempreMilan pic.twitter.com/tn4XrdBsWO

— AC Milan (@acmilan) November 27, 2022