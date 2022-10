Il Milan ricorda la rimonta col Lecce del 2011: il commento di Boateng

Ad undici anni di distanza, il Milan, sul proprio profilo Twitter, ha ricordato la rimonta contro il Lecce: sotto 3-0 a fine primo tempo, i rossoneri rimontarono grazie ad una tripletta di Boateng e alla rete finale di Yepes.

Proprio l’ex centrocampista rossonero ha commentato il video postato dal club rossonero:

Three-goal hero Prince in no charitable mood 🤴🏾

Un @KPBofficial devastante e @MarioAYepes completano la rimonta 😮🔴⚫ #OnThisDay #SempreMilan

Brought to you by @aera_football pic.twitter.com/TJYlHvHyWM

— AC Milan (@acmilan) October 23, 2022