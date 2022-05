Il Milan merita lo scudetto? Il pensiero di Pioli

Stefano Pioli ha parlato a DAZN dopo Milan-Fiorentina. Le dichiarazioni del tecnico rossonero sulla questione scudetto

Stefano Pioli ha parlato a DAZN dopo Milan-Fiorentina della questione scudetto. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Dobbiamo dimostrarlo sul campo. Abbiamo le nostre qualità e le dobbiamo mettere in campo nel miglior modo possibile: chi vincerà è perché in un modo o nell’altro avrà fatto qualcosa in più. Noi puntiamo a fare il massimo e pensare alla prossima partita»