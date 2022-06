Il Milan celebra i 60 anni di Rolling Stones con una speciale Capsule collection

Il Milan celebra i Rolling Stones con una speciale Capsule collection: i dettagli

In occasione del concerto di San Siro di martedì 21 giugno, il Milan ha lanciato la speciale capsule collection “AC Milan x The Rolling Stones“.

Come riportato dal Milan sul sito ufficiale, la capsule è disponibile ora in tutti i punti vendita AC Milan e sull’e-store ufficiale dei Rolling Stones. Inoltre, è composta da cinque pezzi, tra cui due t-shirt, una felpa, una borsa in tela e una gym sack e n tutti i pezzi sarà presente l’iconica “linguaccia” dei Rolling Stones, che per l’occasione si è tinta di rossonero, fondendo in un unico speciale logo lo storico simbolo della band inglese e gli storici colori del Milan. Sulle magliette è presente una menzione speciale a “Sympathy for the Devil”, titolo di uno dei brani più celebri della rock band inglese che richiama il Diavolo, da sempre elemento iconico del Milan.