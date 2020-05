Il Mattino: «Tempi lunghi per la ripartenza e rispuntano i playoff»

Il Mattino: martedì 19 maggio, la Serie A sino al 14 giugno non ripartirà. Inoltre, starebbe crescendo il partito favorevole per il piano B

«Tempi lunghi per la ripartenza e rispuntano i playoff» – è questo il titolo in prima pagina de Il Mattino in edicola questa mattina. Dopo l’ultimo Dpcm, tutti i campionati italiani sono stati bloccati sino al 14 giugno a differenza di Liga spagnola e Premier pronte a tornare in campo entro il 12 giugno.

Inoltre, stando alle ultime indiscrezioni starebbe crescendo il partito favorevole al piano B di Gravina, i play off.