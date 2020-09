Il Giorno: «Paquetà, un tappo sul mercato rossonero»

Lucas Paquetà potrebbe diventare un problema per il mercato del Milan se non si dovesse riuscire a trovare una sistemazione

Lucas Paquetà ormai sembra definitivamente fuori dal progetto Milan, come certifica anche l’esclusione dai convocati nella sfida contro lo Shamrock Rovers. Va trovata una soluzione anche perché, da una sua cessione, potrebbero arrivare i fondi per consentire altri movimenti in entrata.

Come riporta Ilaria Checchi sull’edizione odierna de Il Giorno, il futuro del brasiliano è in bilico con il Lione alla finestra anche se il Milan chiede 23 milioni, una cifra considerata un po’ troppo alta dal club transalpino. E mentre la situazione non si sblocca, Paquetà gioca alla PlayStation come ha mostrato la moglie tramite Instagram…