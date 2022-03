Il giornalista: «Il Milan non può nascondersi, ma deve trovare continuità»

Il giornalista Alberto Cerruti, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha analizzato il momento del Milan

Il giornalista Alberto Cerruti, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha analizzato il momento del Milan:

«Ecco perché nelle ultime dieci giornate il Milan dovrà trovare continuità anche contro i cosiddetti avversari “abbordabili”. In realtà ai rossoneri basterebbe ripetere le otto vittorie dell’andata, a cavallo delle due sconfitte contro la Fiorentina e il Sassuolo, per raggiungere quota 84, ma sarebbe sbagliato guardare il calendario proprio adesso. Perché è vero che il Milan non può più nascondersi, ma è altrettanto vero che non può più buttarsi via. Se vuole vincere lo scudetto urge la continuità, che fa rima con mentalità».